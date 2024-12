Scritto e diretto da Christy Hall (già creatrice della serie Netflix I Am Not Okay With This), Una notte a New York rappresenta il debutto dietro la macchina da presa della famosa e apprezzatissima sceneggiatrice.

Gli stessi attori protagonisti, Dakota Johnson e Sean Penn, hanno contribuito alla produzione, dimostrando ancora una volta il loro impegno non solo come attori, ma anche come produttori di ciò in cui credono e a cui partecipano.