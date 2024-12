Ma chi ti conosce?, la commedia romantica stasera su Sky in prima tv

Cinema

I film di Natale da vedere in streaming da Hot Frosty a Carry-On

Dicembre è iniziato e la voglia di atmosfera natalizia è alle stelle. Mentre addobbiamo casa, facciamo l’albero e il presepe, mettiamo in rotazione le pellicole che celebrano la festa dicembrina, quella più amata che ci sia! Per aiutarvi ad avere lo schermo del televisore sempre “addobbato” in salsa natalizia, abbiamo selezionato la lista dei film a tema appena usciti o prossimi ad arrivare. Da Our Little Secret a The Merry Gentlemen, ne vedrete di tutti i colori (rosso in primis) A cura di Camilla Sernagiotto

C’è Meet Me Next Christmas, una commedia in salsa natalizia che racconta la storia di una giovane donna che cerca l'uomo dei suoi sogni durante le feste di dicembre. Si avventurerà per le strade di New York alla ricerca di biglietti per un concerto sold-out dei Pentatonix, che faranno un’apparizione speciale. Il film è uscito il 6 novembre 2024 in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)