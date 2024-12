Piedone - Uno sbirro a Napoli, lunedì 9 dicembre l'episodio 2 su Sky

Cinema

Piedone - Uno sbirro a Napoli, il cast della produzione Sky

Il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco targato Sky Original e diretto da Alessio Maria Federici andrà in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Nel cast anche Silvia D'Amico e Fabio Balsamo

Il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco Piedone - Uno sbirro a Napoli, targato Sky Original e diretto da Alessio Maria Federici, andrà in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Il protagonista della produzione Sky Studios, Wildside società del gruppo Fremantle e Titanus Production società del gruppo Titanus è Salvatore Esposito, che interpreta l'ispettore di polizia Vincenzo Palmieri