Addio a Marshall Brickman, co-sceneggiatore di Io e Annie

Marshall Brickman, sceneggiatore premio Oscar che ha scritto alcuni dei migliori film di Woody Allen, il musical di Broadway Jersey Boys e alcuni degli sketch più amati di Johnny Carson, è morto all'età di 85 anni. Il decesso, comunicato da sua figlia Sophie, è avvenuto lo scorso venerdì a Manhattan.

Chi era Marshall Brickman

Marshall Brickam era noto soprattutto per la sua collaborazione con Woody Allen, a partire dal film del 1973 Sleeper. Insieme hanno scritto Io e Annie (1977), Manhattan (1979) e Misterioso omicidio a Manhattan (1993). Insieme, grazie a Io e Annie, hanno vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Allen non presenziò alla cerimonia di consegna del premio, e Brickman - nel suo discorso di ringraziamento - citò una delle tante battute del film: "Sono qui da una settimana e mi sento ancora in colpa quando giro a destra con il semaforo rosso".

Domenica, Woody Allen ha detto al New York Times che, a parte la sua collaborazione con Douglas McGrath per Pallottole su Broadway, non ricordava di aver scritto la sceneggiatura per un film con nessun altro che non fosse Marshall Brickman. "Ci sono molte persone che vivono di comicità, ma di persone autenticamente divertenti, non ce ne sono molte. Ho sempre pensato che Marshall fosse una persona autenticamente divertente, di un'arguzia meravigliosa., che si distingueva dalla massa".