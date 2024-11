Dal 2 Dicembre 2024 su Full Action – canale disponibile su Prime Video e The Film Club – arriva il secondo titolo di una trilogia di original diretti e interpretati dall’attore e campione di arti marziali conosciuto come il “Jean Claude Van Damme italiano”

Dopo Iron fighter, sarà in streaming dal 2 Dicembre 2024 in esclusiva su Full Action – canale disponibile su Prime Video e The Film Club – The martial avenger, secondo titolo di una trilogia di original diretti e interpretati dall’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco, anche conosciuto come il “Jean Claude Van Damme italiano”.

Dopo Iron fighter, sarà in streaming dal 2 Dicembre 2024 in esclusiva su Full Action – canale disponibile su Prime Video e The Film Club – The martial avenger, secondo titolo di una trilogia di original diretti e interpretati dall’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco, anche conosciuto come il “Jean Claude Van Damme italiano”.