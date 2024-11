Dopo il successo dell’anteprima nazionale tenutasi presso la multisala Adriano di Roma, arriva in streaming l'action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco, oltretutto proprio in questi giorni classificatosi nella categoria MASTER primo, per la terza volta, ai campionati mondiali unificati di karate WTKA svoltisi a Marina di Carrara

Dopo il successo dell’anteprima nazionale tenutasi presso la multisala Adriano di Roma, arriva in streaming Iron fighter, fight / action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco, oltretutto proprio in questi giorni classificatosi nella categoria MASTER primo, per la terza volta, ai campionati mondiali unificati di karate WTKA svoltisi a Marina di Carrara (MS).

Con protagonista lo stesso Del Falco, anche conosciuto come il “Jean Claude Van Damme italiano”, a partire dal 4 Novembre 2024 il film è infatti in esclusiva su Full Action, canale disponibile su Prime Video e The Film Club.Campione di Karate e K1, Claudio Del Falco è pronto per il suo ultimo incontro: un evento memorabile, seguito in diretta mondiale, con un montepremi in palio di dieci milioni di euro. L’enorme cifra fa gola ad Apha, boss di un’organizzazione criminale che, mentre Claudio è impegnato a combattere, irrompe nella sua villa con i propri crudeli e feroci uomini per prenderne in ostaggio la seconda moglie, Camila, ignorando che nell’abitazione vi sia anche la figlia quattordicenne Sara. Quando Claudio apprende che Alpha è responsabile della morte della prima moglie, mette al sicuro Sara e decide di affrontare da solo l’intera organizzazione per vendicarsi.