Morta la diva messicana Silvia Pinal, recitò per Rolla

Ricoverata da inizio novembre per un'infezione del tratto urinario, l'attrice ha recitato in oltre sessanta film e serie tv, divenendo una vera e propria icona della cultura messicana

A confermare la notizia della morte è stato il Segretario della Cultura del Paese. "Il Ministero della Cultura del Governo del Messico si rammarica per la scomparsa dell'attrice Silvia Pinal", si legge nella dichiarazione pubblicata su X. "Con una carriera lunga più di sei decenni, Pinal ha partecipato a più di 60 film e opere teatrali. La sua eredità vive come un pilastro fondamentale del cinema, del teatro e della televisione in Messico. Che possa riposare in pace".

Pinal, che lavorò anche in Italia, recitando per Stefano Rolla, era ricoverata dall'inizio di novembre per un' infezione del tratto urinario .

La carriera

Silvia Pinal nasce a Guaymas il 12 settembre 1931. Studia recitazione al National Institute of Fine Arts and Literature, e debutta come attrice nel 1949 con la commedia Dos pesos la dejada.

Recita al fianco del leggendario attore Pedro Infante ne La Mujer que yo perdí nel 1949, e condivide il grande schermo con star del calibro di Cantinflas in The Doorman (1950), Tin Tan in El Rey del Barrio e Sara García.

Il suo primo ricoscimento arriva con Un rincón cerca del cielo, per il quale vince l'Ariel Award.

Dopo il suo successo in Messico, diventa una star internazionale, recitando nel film spagnolo Las Locuras de Bárbara (1958), nel film musicale Charleston e, in Italia, in Uomini e Nobiluomini al fianco di Vittorio de Sica ed Elke Sommer.

L'unico credito di Pinal in una produzione hollywoodiana risale al 1969, quando recita insieme a Burt Reynolds nel film Shark! diretto da Samuel Fuller.

Negli ultimi anni, Pinal diventa una produttrice televisiva di successo, creando e presentando Mujer, Casos de la Vida Real, una serie sui problemi che le donne affrontano nella società odierna.

Insieme a Maria Felice e Dolores del Rio, Silvia Pinal forma il trio delle attrici messicane più famose nella storia del cinema. A livello internazionale è nota soprattutto per i lavori al fianco di Luis Bunuel, Viridiana, L'angelo sterminatore e Intolleranza: Simon del deserto. Ma, in Italia, è principalmente famosa per Carlotta di Stefano Rolla.