Piece By Piece, una clip in esclusiva del film d'animazione

Arriverà nelle sale cinematografiche iitaliane dal 5 dicembre, il biopic distribuito da Universal, sulla vita di Pharrell Williams in versione Lego. Nell'attesa, ecco una scena del lungometraggio in esclusiva per il sito di Sky TG24

Piece By Piece è un'esperienza cinematografica unica che invita il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams. Raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO®, alza il volume della tua immaginazione e scopri l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica.. La pellicola arriverà al cinema in Italia a partire dal 5 dicembre. Nell'attesa in testa all'articolo potete trovare una scena del film in esclusiva del sito di Sky TG24

Le voce di Piece By Piece

Insieme alla voce di Pharrell Williams, in Piece by Piece ci sono anche quelle di altri artisti celebri che interpretano se stessi, tra cui Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z, Snoop Dogg, N.O.R.E. e Daft Punk. Prodotto da The Lego Group, Tremolo Productions e I Am Other, il lungometraggio e è il quinto film realizzato con i Lego. Oltre a prestare la propria vece e co produrre il film, Pharrell Williams ha anche composto dei brani orginali per la colonna sonora. La regia è di Morgan Neville, al suo esordio dietro la macchina da presa in un film d'animazione