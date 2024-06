Pharrell Williams, le prime immagini del biopic Piece by Piece

Focus Features ha pubblicato il trailer di Piece By Piece, il biopic sulla vita di Pharrell Williams in versione LEGO. Variety ha intervistato il cantautore e il regista del film. Nella pellicola presenti numerosi colleghi e amici dell’artista.

pharrell williams, la sua vita raccontata in piece by piece

Piece By Piece è il titolo del biopic che racconterà la vita di una delle più grandi star della musica degli ultimi decenni. Pharrell Williams ripercorrerà la sua carriera con un film animato in versione LEGO.

Intervistato da Variety, Pharrell Williams ha raccontato: “La mia storia non ha mai avuto molto senso per tante persone. Perché la maggior parte delle persone sceglie una o due corsie, mentre io amo attraversare strade diverse, andare in mondi differenti”. Il trailer ha offerto un primo sguardo sul lavoro in uscita l’11 ottobre nelle sale cinematografiche statunitensi. Dietro la macchina da presa Morgan Neville.