Do Not Expect Too Much from the End of the World arriva al cinema

Arriva nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 novembre Do Not Expect Too Much From The End Of The World del pluripremiato regista rumeno Radu Jude, distribuito esclusivamente in versione originale da Cat People - qui alle prese con il suo primo film inedito - e grazie ad I Wonder e Arthouse.

Premio Speciale della Giuria all’edizione 2023 del Festival di Locarno, Do Not Expect Too Much è una commedia nera sul precariato lavorativo e sulla gig economy, surreale nella forma quanto spietata nei contenuti, tra spunti autobiografici e sperimentazioni.