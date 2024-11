Nora Ephron, i migliori film da vedere. FOTO

2/14 Titanus via Webphoto

HARRY TI PRESENTO SALLY, 1989 - Diretto da Rob Reiner e scritto da Ephron, vede come protagonisti Billy Cristal e Meg Ryan in una storia per il grande schermo che è diventata un canone per tutti gli autori che si sono messi alla prova con la commedia romantica. La pellicola mette al centro i modi in cui uomini e donne si approcciano alle relazioni, al sesso, alla vita. Le due star principali improvvisarono sul set al punto da richiedere modifiche della scenaggiatura, apprpvate di buon grado da Ephron



