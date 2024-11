Prodotto da App Movie srl, arriva al cinema il 13 Novembre 2024 Giuseppe Taliercio – Il delitto perduto, diretto da Mario Chiavalin su sceneggiatura dello stesso insieme a Leonardo Piccinni, con coordinamento generale di Manuel Galici, montaggio di Mario Tesauro e Simone Viola, musiche di Lorenzo D’Annibale, Laura Parietti alla direzione della fotografia, scenografia a cura di Matteo Perico e Domenico Colella e costumi di Elena Novelletto.

1981, Italia. Durante uno dei periodi più difficili della storia italiana, segnato dal terrorismo delle Brigate Rosse, Giuseppe Taliercio, direttore del petrolchimico Montedison a Porto Marghera, viene rapito dalla "colonna veneta" delle Brigate Rosse. Dopo quarantasei giorni di prigionia, il suo corpo viene ritrovato in un’auto vicino alla fabbrica.

Tratto quindi dal fatto di cronaca che nel 1981 segnò la fine dei cosiddetti anni di piombo, Giuseppe Taliercio – Il delitto perduto ricostruisce la tragica vicenda mettendo in luce le dinamiche sociali e politiche del tempo e offrendo una riflessione profonda sull'importanza della memoria storica. Ricordare significa non rassegnarsi mai nella ricerca della verità e imparare dal passato per costruire un futuro migliore.