Paul Morrissey, morto il regista collaboratore di Andy Warhol

Lunedì 28 ottobre è morto Paul Morrissey . Il regista e collaboratore di Andy Warhol è stato una figura chiave per il cinema degli anni ’60 e ’70. Tra gli attori da lui diretti troviamo anche Dudley Moore e Kevin Bacon.

Paul Morrissey, una carriera tra cinema e arte

Come riportato da Variety, l’archivista Michael Chaiken ha confermato al New York Times la scomparsa di Paul Morrissey a 86 anni. La morte sarebbe avvenuta per una polmonite.

Il regista è stato tra i protagonisti del cinema newyorkese degli anni ’60 e ’70, tra le sue collaborazioni più note spicca sicuramente quella con Andy Warhol, uno dei massimi rappresentanti della Pop art. Il pittore e il regista hanno realizzato vari film insieme, tra i quali la trilogia composta da Flesh, Trash e Heat.