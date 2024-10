Verità nuda, il documentario sulla ex pornostar Benny Green

A seguito della premiere aperta al pubblico che, alla presenza del cast, si terrà presso il multisala Adriano di Roma il 7 Novembre 2024 alle ore 21.00, arriverà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), l'opera diretto da Sandro Lazzerini

Verità nuda è il docufilm che racconta con uno sguardo profondo e mai banale la straordinaria storia di Benny Green , nome d’arte di Benedetta D’Anna, donna che ha saputo superare ogni pregiudizio. Lasciata una carriera solida in banca, Benny ha deciso di seguire il richiamo della sua passione artistica entrando nel mondo del cinema hard dopo il lockdown dovuto nel 2020 al Covid-19. Nonostante il grande successo, ha scelto di abbandonare quel mondo per seguire nuovi percorsi e affrontare sfide più in linea con la sua visione, dimostrando la propria capacità di reinventarsi. Con il suo mix irresistibile di intelligenza acuta, fascino naturale e determinazione incrollabile, Benny ha saputo trasformare ogni sfida in una nuova opportunità, costruendo una carriera sorprendente e poliedrica. Perché Benny Green è una donna coraggiosa e determinata che ha sfidato le convenzioni sociali per vivere la sua vita autenticamente.

Attraversando le città che hanno segnato le tappe fondamentali della sua vita – da Torino a Siracusa, fino a Roma – Verità nuda racconta le difficoltà, i momenti di crescita e le scelte coraggiose che hanno plasmato il cammino di Benny Green, la quale si distingue per la sua capacità di mescolare autoironia e profondità, rimanendo sempre autentica e affascinante. Un viaggio intenso che, comprendente le testimonianze esclusive di chi ha accompagnato Benny nel suo percorso, tra cui le ex colleghe Valeria Visconti e Sofia Bellucci, svela una donna in grado di navigare tra successi e rinascite mantenendo intatta la propria forza e uno spiccato spirito indipendente.

Un docufilm che, scritto da Natascia Farruggia, offre uno spaccato intimo e sincero della sua protagonista, che guarda al futuro con la stessa determinazione che l’ha portata a superare i pregiudizi del passato. Infatti, prodotto da Saturnia Pictures in collaborazione con Roswell Film, Ipnotica Film e Lazzerini production e distribuito da Saturnia Pictures e Human Film International, Verità nuda invita il pubblico a scoprire una figura femminile autentica e brillante, capace di parlare con sincerità e profondità, nonché di catturare l’attenzione di chiunque voglia conoscere la sua storia.

Con fotografia di Sigfrido Hobel Jr e montaggio di Andrea D’Emilio, Verità nuda vede Benny Green impegnata anche a cantare insieme al suo autore Daniele Ciavarro il brano Come il lupo delle favole ( Red Howl Records / Visory Records / VR Digital), colonna sonora del film, che, disponibile su Spotify a partire dalla mezzanotte del 7 Novembre 2024, rappresenta soltanto il primo esperimento musicale di un’artista la cui ecletticità l’ha portata ad aprirsi anche alla sfida del canto. Un brano tramite cui, parlando sempre della sua vita, muove una critica rivolta proprio al suo ex ambiente lavorativo a proposito di aspetti poco limpidi e trasparenti che non condivide