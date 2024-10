SAG Awards 2025, Jane Fonda riceverà un premio alla carriera

Fonda, sessant'anni di cinema e attivismo

Jane Fonda sarà una protagonista speciale della notte dei trentunesimi SAG Awards, una cerimonia che comincia a prendere forma e che il prossimo 23 febbraio 2025 sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix, visibile anche su Sky e Now.

Fonda, che ha espresso le sue emozioni in una dichiarazione ufficiale ha ringraziato SAG-AFTRA, di cui è orgogliosa di essere un membro, per il lavoro svolto a favore degli artisti - ricordiamo le attività e le contrattazioni legate al grande sciopero della stagione 2023.

“Sono profondamente onorata di essere la vincitrice di quest'anno del SAG Life Achievement Award - ha detto l'attrice, che ha sottolineato di aver lavorato nel settore dello spettacolo “per quasi tutta la vita”.

Jane Fonda, che il prossimo 21 dicembre compirà ottantasette anni, è una protagonista leggendaria del cinema e della tv dove ha lavorato intensamente negli ultimi dieci anni partecipando agli show di successo The Newsroom e Grace and Frankie.

Premiata due volte con l'Oscar e vincitrice di quasi tutti i premi più prestigiosi del settore, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017 e, sempre per la carriera, è stata premiata anche dall'American Film Institute.

Protagonista sul grande schermo fin dal 1960, ha partecipato nel 2023 al sequel di Book Club - Tutto può succedere.

Professionalmente, è stata diretta da autori come Cukor, Preminger, René Clement, Roger Vadim (che fu anche suo marito), Alan Pakula, Sydney Pollak, Garry Marshall e anche da Gabriele Muccino e Paolo Sorrentino.

Fuori dallo schermo è nota per la sua eterna giovinezza e per il suo instancabile impegno a favore di varie cause nobili, dal disarmo nucleare, alla tutela dell'ambiente, alla parità di genere.

Anche di questo tiene conto il sindacato quando valuta i candidati al Life Achievement Award. E anche in questo senso, Fonda aveva le carte in regola da tempo per ricevere il premio.