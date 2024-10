Volare, il film di e con Margherita Buy in prima tv su Sky

La pellicola, che segna il debutto alla regia dell'attrice, esplora con ironia e profondità il tema della paura di volare, raccontando la storia di AnnaBì, un'attrice bloccata nella carriera e nella vita proprio a causa di questa fobia. Il cast include Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Matteo Oscar Giuggioli ed Elena Sofia Ricci. L'appuntamento in prima TV è per il 14 ottobre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand

Margherita Buy firma la sua prima regia con "Volare", film che tratta una delle fobie più comuni, quella di volare. Al centro della storia, AnnaBì, attrice di talento ma incapace di superare la sua paura del volo, che finisce per limitarle non solo la carriera, ma anche la vita personale. Tra i compagni di corso che incontrerà per cercare di superare il suo blocco, un mix variegato di personaggi che condivide lo stesso terrore, interpretati da un cast di alto livello.

La trama del film La paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv. Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno? E se non facesse ritorno? Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata. E a seguirlo trova una sorta di caravanserraglio umano, molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani che sono in Australia, dal critico acido e supponente, all’ agricoltore rozzo e ricco che vuole conoscere il mondo… E poi c’è anche la sorpresa. Riuscirà con questi improbabili compagni di avventura a superare la sua fobia per il volo?

Un cast di stelle Nel film, spiccano nomi come Anna Bonaiuto nel ruolo dell’agente di AnnaBì e Giulia Michelini, la fan sfegatata dell'attrice. Matteo Oscar Giuggioli interpreta un giovane cestista con la stessa fobia, mentre Elena Sofia Ricci veste i panni di una collega invidiosa del talento di AnnaBì.

COLLEZIONE ON DEMAND – MARGHERITA BUY In occasione della prima TV di VOLARE, Sky Cinema omaggia l'attrice italiana più premiata di sempre dal David di Donatello, con ben 7 statuette vinte in oltre 30 anni di carriera. Tra i titoli preseti LE FATE IGNORANTI in cui è diretta da Ferzan Ozpetek, MA CHE COLPA ABBIAMO NOI per la regia di Carlo Verdone e DIECI MINUTI, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Gamberale