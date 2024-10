The Princess Diaries 3, Adele Lim sarà la regista del film

L'attrice ritornerà a indossare i panni di Mia Thermopolis, principessa di Genovia. A dirigerla la donna dietro la macchina da presa per Crazy & Rich, Joy Ride e Raya e l'ultimo drago

“I miracoli succedono”. Così Anne Hathaway conferma in maniera ufficiale il suo ritorno nei panni della Principessa Amelia "Mia" Thermopolis di Genovia, protagonista di Pretty Princess e Principe azzurro cercasi, film del 2001 e 2004 entrambi diretti da Gary Marshall e tratti dalla serie di romanzi The Princess Diaries di Meg Cabot. “Ritorno a Genovia con Adele Lim, Disney e Somewhere Pictures. La favola continua”, ha aggiunto Hathaway condividendo sul suo profilo Instagram la notizia pubblicata da Variety.

Le parole della regista Sì, la produzione di The Princess Diaries 3 continua e imbarca ufficialmente la regista, Adele Lim (Crazy & Rich, Joy Ride, Raya e l’ultimo drago), nominata erede ufficiale di Gary Marshall per la ripresa del franchise. “Da fan assoluta dell’originale Pretty Princess sono più che entusiasta di essere parte nel dare vita al terzo capitolo di questo amato franchise – ha affermato Lim in una nota ufficiale -. Guardiamo avanti alla celebrazione dei suoi temi principali di potere femminile, gioia e capacità di ispirare il pubblico in tutto il mondo”.

Un film tutto al femminile Il film è prodotto da Debra Martin Chase con la Somewhere Pictures di Anne Hathaway. Produttrici esecutive saranno Naia Cucukov e Melissa Stack. La sceneggiatura è affidata a Flora Greeson. Ancora non sono stati diffusi dettagli sulla trama ma ci si aspetta si tratti di un sequel dei primi due film, che avevano come protagonista Mia Thermopolis, una 15enne goffa e decisamente poco popolare nella sua scuola che improvvisamente scopriva di essere una principessa.