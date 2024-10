Addio al regista Michel Blanc, recitò con Benigni ne "Il Mostro"

Ucciso dalla reazione avversa ad un farmaco, il 72enne è stato ricordato anche da Emmanuel Macron. Resta uno dei pochi artisti ad essere stato premiato al Festival di Cannes come attore e come sceneggiatore

Michel Blanc è morto venerdì 10 ottobre, a 72 anni, a causa di uno choc anafilattico provocato dall'assunzione di un farmaco.

Attore e regista francese, noto in Italia per aver recitato nella pellicola Il Mostro con Roberto Benigni, è stato ricordato anche da Emmanuel Macron: "Ci ha fatto piangere dalle risate e ci ha fatto commuovere fino alle lacrime. Blanc è un monumento del cinema francese".

Chi era Michel Blanc

Michel Blanc viene ricordato soprattutto per il suo ruolo in French Fried Vacation, commedia del 1978 incentrata su un gruppo di vacanzieri che prova a fuggire dai problemi quotidiani e cerca l'amore in un resort della Costa d'Avorio. Nella pellicola prestava il volto a Jean-Claude Dusse, scapolo impacciato e pessimo suonatore d'armonica, con una cintura arancione di karate e la totale incapacità di sedurre le donne.

La testa calva e i baffi, marchio di fabbrica di Blanc, sono apparsi in diverse altre commedie. Tuttavia, temeva che per via di French Fried Vacation e dei suoi due sequel, sarebbe sempre stato etichettato come uno scansafatiche. Adorabile, ma pur sempre scansafatiche. Così, ha accettato ruoli completamente diversi, seri e drammatici, al cinema e a teatro. Senza perdere un briciolo della sua credibilità. Passato davanti alla macchina da presa, è stato premiato al Festival di Cannes sia per la recitazione (per Lui che portava i tacchi a spillo) che per la sceneggiatura (per Grosse fatigue). E resta uno dei pochi artisti a vantare quel record.