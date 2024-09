Finalement, il film di Claude Lelouch con Kad Merad al cinema

Finalmente (!) Finalement di Claude Lelouch è uscito al cinema.



La nuova pellicola firmata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese è arrivata nelle sale italiane da ieri, giovedì 19 settembre 2024. Si tratta del 51esimo film del cineasta ed è una commedia che ruota attorno alla crisi di un uomo. L’opera è piena di sottotrame ed è chiaramente disseminata di riferimenti cinefili.

Scopriamo la storia e gli interpreti che recitano sul set del film presentato Fuori Concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia.



La regia è del mitico Maestro francese Lelouch, mentre a produrre ci sono Les Films 13, France 2 Cinéma, Laurent Dassault Rond-Point - con il supporto di CANAL+ e la partecipazione di CINÉ+, e France Télévisions.



La pellicola dura 129 minuti, è recitata in francese nella versione originale (ma in Italia esce invece con doppiaggio in italiano).

Nel nostro Paese, il film esce con il seguente titolo: Finalement - Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte.

La sceneggiatura è a cura di Claude Lelouch, Pierre Leroux, Grégoire Lacroix e Valérie Perrin. Il Paese di produzione è quello natale del regista, la Francia appunto.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Finalement nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.