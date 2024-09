Diego Abatantuono ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24

In sala con L'Ultima Settimana di Settembre, l'attore e sceneggiatore si racconta al vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci nella nuova puntata del ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo

È Diego Abatantuono il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, l’attore e sceneggiatore si racconta in “Diego Abatantuono – Scusate se è poco”. In onda lunedì 16 settembre alle 21.00 su Sky TG24, sabato 21 settembre alle 13.30 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand.

Dal 12 settembre in sala con L'ultima settimana di settembre, diretto da Gianni De Biasi dall'omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi e interpretato anche dal giovane Biagio Venditti, che "è un on the road, dove interpreto uno scrittore che ha perso la vena, oltre alla moglie e vuole farla finita. Viene incredibilmente a mancare anche la figlia e decide quindi di portare suo nipote, ormai solo al mondo, da alcuni parenti che si possano prendere cura di lui. Da lì inizia un viaggio emozionante, alla scoperta di un rapporto umano, di un affetto, di una motivazione per continuare a vivere" ha spiegato l'attore.