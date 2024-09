E' morta Franca Bettoja, la moglie di Ugo Tognazzi

SPOSO UGO TOGNAZZI NEL 1972

La sua carriera artistica ha avuto un buon successo con la serie televisiva La pisana (1960); nel 1962 venne candidata al Nastro d'argento alla migliore attrice non protagonista per il ruolo di Marcella nel film Giorno per giorno, disperatamente del premio Oscar Alfredo Giannetti. Nel 1963 recitò accanto a Vincent Price nel film L'ultimo uomo sulla terra, considerato una pellicole cult e che ha ispirato molti altri film di genere negli anni a venire. Nel 1972 sposò Ugo Tognazzi con cui aveva lavorato nel film Il fischio al naso, da lui diretto nel 1967: avevano già due figli, Gianmarco e Maria Sole. Dopo il matrimonio le sue partecipazioni cinematografiche si faranno sempre più rare: l'ultima risale al 1993 in Teste rasate di Claudio Fragasso, dove recita la parte della madre del personaggio interpretato proprio dal figlio Gianmarco.