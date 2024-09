Ken il guerriero arriva al cinema per tre giorni con NEXO Digital

Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, Ken il guerriero - Il film, pietra miliare del mondo anime datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche The Last: Naruto The Movie e Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno. L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite saranno aperte a partire dal 18 settembre.