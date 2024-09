Lights! Camera! Impact!, a Venezia la seconda edizione

Il 2 settembre è cominciata la seconda edizione di Lights! Camera! Impact, la rassegna dedicata al cinema impegnato nel sociale organizzata da The Human Safety Net. L’evento si tiene a Venezia, alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, nei giorni dell’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ( LO SPECIALE – LA DIRETTA ).

Quest’anno, Lights! Camera! Impact! è parte del programma di Impact Leaders, la conferenza internazionale di Impact Europe che riunisce 150 leader presso La Casa di The Human Safety Net per promuovere l'impact investing in Europa. Un modo per mettere in evidenza il potere della narrazione come catalizzatore culturale per generare leadership, impatto e cambiamento sociale. L’evento dura due giorni e si conclude il 3 settembre, in programma anteprime, conversazioni e workshop che presenteranno nuove opere, case history e progetti in fase di sviluppo.

Altro momento importante è la sessione incentrata sullo sviluppo della prima infanzia, un tema centrale nei programmi di The Human Safety Net. Intitolato "Piantare i semi per un impatto generazionale: il potere della narrazione per creare cambiamenti culturali e sistemici," il forum esplora come le organizzazioni che lavorano nel campo dello sviluppo della prima infanzia, della genitorialità e dell'istruzione abbiano sfruttato il potere dei media e della cultura pop attraverso iniziative creative e partnership.

Tra i relatori degli incontri Gabriele Galateri di Genola, Presidente di The Human Safety Net, la regista bosniaca pluri-premiata Jasmila Žbanić (Quo Vadis Aida?) e lo storico regista di Hollywood Stephen Gyllenhaal, che hanno aperto il dibattito che ha visto la partecipazione della regista Yasemin Samderelli (Samia), della sceneggiatrice vincitrice di numerosi premi Misan Sagay (Belle) e di Amy Shepherd di Think Film, che ha lanciato l'Impact Award alla Biennale di Venezia. Questi registi hanno raccontato come il cinema può fare leva sulla creatività e usare una narrazione efficace per affrontare alcune delle questioni sociali più urgenti del nostro tempo.

IL PRESIDENTE DI THE HUMAN SAFETY NET: "ORGOGLIOSI DI QUESTA EDIZIONE"

"The Human Safety Net è orgogliosa di promuovere la seconda edizione di Lights! Camera! Impact!, un evento che, a partire dall'anno scorso, abbiamo organizzato con grande entusiasmo e passione – ha detto Gabriele Galateri di Genola, Presidente di The Human Safety Net. Celebriamo il lavoro di tutti quei registi e narratori che hanno scelto di dedicare il loro talento e le loro risorse a una narrazione cinematografica in grado di generare impatto, sostenendo così il lavoro di tutte quelle persone e organizzazioni che sono attive sul campo per costruire un mondo più giusto e inclusivo. Questo punto di vista è particolarmente importante nel nostro lavoro come Fondazione perché la percezione influenza i comportamenti e i comportamenti influenzano i risultati. Soprattutto quando si tratta di temi delicati come l'integrazione dei rifugiati, la genitorialità e lo sviluppo della prima infanzia".

"Essere nel cuore di Venezia durante uno dei festival cinematografici più prestigiosi del mondo è un’occasione meravigliosa per riconoscere il potere della cultura di guarire, ispirare e promuovere il cambiamento . ha aggiunto Anadil Hossain, curatrice del programma di Lights! Camera! Impact! -. Quest'anno The Human Safety Net collabora con Impact Europe per riunire leader della filantropia e narratori al fine di trovare nuove vie di collaborazione: un’opportunità unica in un momento critico per l'industria".