Super/Man, il trailer del documentario su Christopher Reeve

Matthew Reeve ha raccontato a Variety: “È un dono. Siamo così fortunati. Non solo abbiamo i suoi film da vedere, ma anche una collezione di video amatoriali da scovare e rivedere"

Warner Bros. Pictures ha distribuito il trailer di Super/Man: The Christopher Reeve Story. Il documentario ripercorrerà la vita dell’attore statunitense: dall’ascesa nel mondo di Hollywood all’incidente a cavallo. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche.

approfondimento Figlio di Christopher Reeve, Will Reeve, nel "Superman" di James Gunn

Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla pellicola in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi a settembre. Matthew Reeve ha raccontato a Variety : “È un dono. Siamo così fortunati”. Il primogenito ha aggiunto: “Non solo abbiamo i suoi film da vedere, ma anche una collezione di video amatoriali da scovare e rivedere, sue interviste su YouTube da tirar fuori”.

Ian Bonhôte e Peter Ettedgui hanno firmato il documentario contenente immagini inediti dell’attore e le interviste ai suoi tre figli William, Matthew e Alexandra. Il film offrirà un ritratto intimo di Christopher Reeve grazie anche a interventi di grandi volti del cinema, come ad esempio Susan Sarandon . Spazio anche al forte legame tra il protagonista e Robin Williams .

approfondimento Super/Man: The Christopher Reeve Story, cosa sapere sul documentario

Matthew Reeve ha contonuato: “Aver visto cose sue per la prima volta non hanno cambiato la mia percezione di lui, ma l’hanno migliorata, come una rara intervista fatta in Australia nel 1977”. Infine, il figlio dell’attore ha concluso: “È stato davvero bello vederla e scoprire molto più materiale di quanto sapessimo”.

Warner Bros. Pictures ha diffuso anche la sinossi ufficiale: “La storia di Christopher Reeve è un’ascesa sorprendente da attore sconosciuto a iconica star del cinema e la sua interpretazione definitiva di Clark Kent/Superman è divenuta un punto di riferimento per gli universi cinematografici dei supereroi che oggi dominano il cinema. Reese ha interpretato l’uomo d'acciaio in quattro film di Superman e ha interpretato decine di altri ruoli che hanno mostrato il suo talento e la sua versatilità come attore, prima di restare ferito nel quasi fatale incidente a cavallo nel 1995".

Il testo prosegue: “Dopo essere diventato tetraplegico, è diventato un leader carismatico e un attivista per la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale così come un sostenitore appassionato dei diritti e delle cure dei disabili - il tutto mentre ha continuato la sua carriera al cinema davanti e dietro la telecamera dedicandosi alla sua amata famiglia”.