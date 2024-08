Megalopolis, Lionsgate licenzia consulente per false frasi nel trailer

Continua a far discutere Megalopolis , il nuovo attesissimo e già controverso film di Francis Ford Coppola. La pellicola, presentata al Festival di Cannes, ha spaccato la critica , attirando numerosi commenti negativi. E la Lionsgate, che ne ha acquistato i diritti per la distribuzione, ha deciso di provare a sfruttare a sua favore tutto questo con una campagna mediatica improntata su una lunga serie di stroncature ricevute da precedenti capolavori dello stesso regista, stroncature poi rivelatesi false.

Collaborazione interrotta

Dopo essere corsa ai ripari chiedendo scusa, la Lionsgate è andata oltre, interrompendo la collaborazione con il consulente marketing responsabile per la campagna, Eddie Egan. Sul nuovo trailer del film, prontamente ritirato, apparivano frasi fortemente negative a commento di film come Il Padrino e Apocalypse Now. Ma per quanto sia vero che all’epoca della loro uscita questi film non godettero inequiivocabilmente dello status di capolavoro che invece gli viene unanimemente concesso oggi, quelle frasi attribuite a critici del calibro di Roger Ebert e Pauline Kael erano false.