Addio a John Aprea, attore in il Padrino - Parte II

Addio a John Aprea, il giovane Tessio in Il Padrino parte II. L'attore aveva 83 anni ed è morto nella sua casa di Los Angeles. Lo ha reso noto il suo manager, Will Levine. Non si conoscono le cause. Il decesso è avvenuto il 5 agosto ma è stato ufficializzato solo ora. Aprea ha recitato anche nella popolare serie tivù Gli amici di papà (Full House, 1987 - 1995) oltre che in Falcon Crest (1981-1990) e California'(1979-1993).

I genitori erano italiani emigrati negli Stati Uniti Nato in New Jersey nel 1941, Aprea era figlio di immigrati italiani provenienti entrambi dalla Campania, suo padre era di Sorrento e sua madre di Castellammare di Stabia. Dopo aver iniziato a studiare economia all'università della Pennsylvania, decise di abbandonare perché l'ateneo si rifiutò di fargli cambiare corso di studi. Anche se si definiva un timido, la sua passione era in realtà recitare. Con l'aiuto della sorella e dell'autore tivù Saul Turteltaub, si iscrisse ad una scuola di recitazione e per mantenersi faceva lavori notturni, alla fine degli anni Sessanta decise di lasciare New York per cercare migliori opportunità lavorative a Los Angeles. approfondimento "Il Padrino" vinceva l’Oscar 50 anni fa: 10 cose che forse non sapete

L'incontro con Francis Ford Coppola Dopo aver ottenuto piccoli ruoli in alcuni film, incontrò Francis Ford Coppola in un bar in cui lavorava. Il regista gli fece avere un'audizione per il ruolo di Michael Corleone ne Il Padrino ma la parte alla fine andò ad Al Pacino. Ad Aprea fu offerto di interpretare invece il giovane Salvatore Tessio ne ne Il Padrino 2 (1974) mentre Tessio padre fu interpretato da Abe Vigoda. Tutte le battute di Aprea nella pellicola basata sul romanzo di Mario Puzo erano in italiano. A detta dello stesso attore, lavorare a Il Padrino rappresentò l'apice della sua carriera. approfondimento Ci sarà un quarto Padrino? Come Coppola creò gli altri tre film

i ruoli nelle serie tv Successivamente, ebbe il ruolo di Nick Katsopolis in Full House. Era il disinfestatore e padre di Jesse Katsopolis, interpretato da John Stamos e noto come 'Uncle Jesse', zio Jesse. Aprea è tornato nel ruolo nel reboot di Netflix della serie intitolato 'Fuller House', in onda dal 2016 al 2020. E' apparso inoltre in show famosi come Csi, I Soprano' e Nypd Blue..