I Misteri della Marea, cosa sapere sul giallo di Lorenzo Gabriele

Il film francese arriva in prima visione su Rai 1 mercoledì 14 agosto. Al centro della trama, un caso di omicidio e le indagini del capitano della gendarmeria Sarah (Garance Thénault)

Mercoledì 14 agosto, va in onda su Rai 1 il film francese per la tv I misteri della marea. A vestire i panni della protagonista, la capitana della gendarmeria Sarah, è Garance Thénault, attrice transalpina nota per i suoi ruoli nelle serie tv poliziesche.

I misteri della marea, la trama

Costa atlantica francese. Da diversi giorni, la bassa marea porta a riva pacchi di cocaina pura. Una mattina, dal mare emerge anche un cadavere. Quello di Lucas Lagne, di professione skipper, la cui famiglia possiede un grosso cantiere navale nella regione. Le indagini vengono affidate a Sarah, capitano della gendarmeria, e a Ben, agente della narcotici che la procura ha scelto come rinforzo.

I due, tuttavia, condividono un pezzo di passato. Vent'anni fa vivevano nella stessa città, un luogo da cui Sarah è scappata dopo aver perso il papà della bambina che portava in grembo. L'uomo era il fratello di Ben. Così, Sarah si trova a fare i conti con ciò ha vissuto, mentre il rapporto con la figlia - a cui manca una figura paterna e che sente il peso di un grande segreto di famiglia - si fa sempre più complicato.

E complicato è anche il caso di Lucas, la cui morte viene inizialmente collegata alla droga. Ma, quando Sarah e Ben scoprono le origini della sua nascita, tutto cambia. E dimostra come le violenze subite dalle donne lascino segni indelibili anche nelle vite dei loro figli.