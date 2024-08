La Terra Promessa, il film è stasera in prima tv su Sky

Tratto da tratto dal romanzo The Captain and Ann Barbara di Ida Jessen, il lungometraggio è stato presentato in anteprima in concorso alla 80ª Mostra del cinema di Venezia. Nel cast troviamo Mads Mikkelsen nel ruolo del protagonista Ludvig Kahlen, Amanda Collin in quello di Ann Barbara e Simon Bennebjerg nei panni di Frederik De Schink

. Arriva in prima TV su Sky l’ultimo film con Mads Mikkelsen LA TERRA PROMESSA, lunedì 12 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Tratto da tratto dal romanzo The Captain and Ann Barbara di Ida Jessen, il film è stato presentato in anteprima in concorso alla 80ª Mostra del cinema di Venezia. Nel cast troviamo Mads Mikkelsen nel ruolo del protagonista Ludvig Kahlen, Amanda Collin in quello di Ann Barbara e Simon Bennebjerg nei panni di Frederik De Schinkel.