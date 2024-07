The Mouse Trap, il trailer finale del film horror con Topolino

Come rilanciato da IndieWire, il regista ha dichiarato in un comunicato stampa: “Volevamo divertirci con tutto ciò”. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi martedì 6 agosto

Un luogo del divertimento trasformato in una casa degli orrori. The Mouse Trap è il live action basato su Steamboat Willie, da molti ritenuto il primo cortometraggio di Topolino. Simon Phillips, protagonista e sceneggiatore della pellicola, ha distribuito un nuovo trailer del film in arrivo a breve.

the mouse trap, è uscito il nuovo trailer

Cresce la curiosità per il primo live action con protagonista Topolino in cui elementi horror si mescolano ad altri tipici della commedia. The Mouse Trap vede dei giovani ragazzi intrappolati in una sala giochi in cui uno spietato serial killer decide di dar loro la caccia. Jamie Bailey ha diretto il film con protagonista Simon Phillips, autore della sceneggiatura. L’attore interpreta lo spietato assassino mascherato da Topolino.

Nel cast anche Sophie McIntosh, Nick Biskupek, James Laurin, Mireille Gange, Damir Kovic, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Jesse Nasmith, Mackenzie Mills, Madeline Kelman, Ben Harris e Kayleigh Styles.