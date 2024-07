Coppia aperta quasi spalancata è il nuovo film con Chiara Francini. Un film tratto da uno spettacolo teatrale che ha fatto la storia, creato negli anni Ottanta da Franca Rame (FOTO) e Dario Fo, e con oltre 700 riproduzioni nel mondo.

Attesa al cinema il 29 agosto, la pellicola è stata scelta per aprire le Giornate degli Autori alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Di cosa parla Coppia aperta quasi spalancata

Al centro della trama di Coppia aperta quasi spalancata vi è, per l'appunto, una coppia.

Antonia è sposata da molti anni con un uomo che non la ama più. E che, profondamente convinto che la felicità risieda nell'essere una coppia aperta, la costringe a sopportare infinite relazioni extraconiugali. Inizialmente questa condizione la fa soffrire, tanto da pensare di suicidarsi. Ma quando si rende conto di essere ancora giovane, e si sente pronta a cominciare una nuova vita, in Antonia tutto cambia. Ed è a quel punto che, trovandosi in quella condizione di libertà da sempre agognata, il marito inizia ad essere geloso. E le impedisce di portare avanti la relazione col fisico candidato al Premio Nobel di cui si è infatuata.

Tra gli spettacoli teatrali più celebri degli anni Ottanta, Coppia aperta quasi spalancata ha avuto un successo enorme in Italia ma anche all'estero (in Germania, è stato addirittura in programma in trenta teatri contemporaneamente).

Secondo quanto raccontato da Dario Fo, lo spettacolo è stato scritto da Franca Rame, sua moglie. Lui si è limitato a intervenire nella fase finale della stesura.