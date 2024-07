Blue Beetle, il film è da stasera in prima tv su Sky e NOW

Dall’Universo DC, arriva il lungometraggio che segna il debutto sul grande schermo del supereroe latino-americano della DC. Appuntamento da lunedì 22 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

La trama

Jaime Reyes, finito il college, torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, solo per scoprire che la casa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene facendo inaspettatamente entrare Jaime in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili, cambiando per sempre il suo destino e diventando il supereroe BLUE BEETLE.