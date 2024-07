Finalmente l’alba, il film di Saverio Costanzo da stasera su Sky e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV “Finalmente l’alba”, film scritto e diretto da Saverio Costanzo presentato all'80 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in onda domenica 21 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il film si sviluppa intorno al personaggio di Mimosa (Rebecca Antonaci), giovanissima ragazza che si reca agli studi di Cinecittà per un provino da comparsa, entrando in contatto con l’affascinante mondo del cinema. Nella Roma mondana degli anni 50, trascorrerà una notte infinita con un gruppo di star del cinema mondiale, mirabolanti personaggi interpretati da Lily James, Joe Keery, Rachel Sennott, Willem Dafoe, Alba Rohrwacher e Michele Bravi. Ne uscirà diversa, all’alba, scoprendo che il coraggio non serve a ripagare le aspettative degli altri, ma a scoprire chi si è davvero.