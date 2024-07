“So che hai versato lacrime. So che continui a piangere ogni giorno per l’ingratitudine dell’uomo. Tu scegli le anime e nonostante io non sia degno hai scelto me per aiutarti. Più l’anima soffre senza il minimo conforto, più le sofferenze si alleviano. La mia gioia è questa. So che mi darai ciò di cui ho bisogno. So che non me lo negherai. Ho bisogno di coraggio. So che provvederai".

Inizia con queste parole forti, potenti, scolpite nella Padre Pio, l’ultimo film di Abel Ferrara, presentato alle Giornate degli autori, rassegna autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia. Nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 18 luglio,,Un’opera che segna il ritorno al del "Cinema di Poesia". Sulle orme di Pier Paolo Pasolini, con la scandalosa forza rivoluzionaria del passato, il regista americano che da tempo vive e lavora a Roma riscrive la storia di Franceso Forgione nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento. I dubbi, le inquietudini, le tentazioni di quel frate visionario che il mondo conoscerà con il nome di Padre Pio si fondono con le miserie, le speranze, i dolori della popolazione di San Giovanni Rotondo, un paese sulle montagne del Gargano, un luogo di povertà, malattie, disordini politici, dove Dio pare lontanissimo. Siamo nell’ autunno del 1920, alla soglia delle prime elezione politiche in un Italia, da poco uscita dalla Prima Guerra Mondiale. Tra amore, confessione ed empatia, Francesco combatte contro quelle forze demoniache che possono assumere le forme più svariate. Si sa, il diavolo non è colui che è, ma colui che tu vuoi che egli sia.