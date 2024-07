I fratelli Russo in trattative per dirigere 2 nuovi film Marvel

Joe e Anthony Russo, che hanno portato "Avengers: Infinity War" e "Endgame" a vette stratosferiche al botteghino, potrebbero tornare nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU). I due fratelli cineasti sono infatti in trattative preliminari per dirigere il film degli Avengers del 2026 (precedentemente intitolato "The Kang Dynasty") e quello del 2027 "Avengers: Secret Wars", che concluderà la Saga del Multiverso dell'MCU

I fratelli Russo sono in trattative per dirigere due nuovi film Marvel, secondo ciò che viene riportato in queste ore dai media statunitensi, tra cui il sempre ben informato magazine Variety.

I film presumibilmente saranno collegati, alla stregua della storia in due parti di Infinity War del 2018 ed Endgame del 2019.

Un portavoce di AGBO, la casa di produzione dei fratelli Russo, ha rifiutato di rispondere alla richiesta di commento di Variety.

Marvel Studios stava cercando registi per affrontare questi ambiziosi film consecutivi dopo che Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) ha abbandonato The Kang Dynasty nel 2023. Il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, aveva ricevuto l'offerta, ma pare abbia rifiutato di seguire i progetti, come riportato da Variety. Il creatore di Loki Michael Waldron è stato recentemente assunto per scrivere la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty, mentre Secret Wars al momento pare sprovvisto di uno sceneggiatore.