Citadel, l’acclamata serie televisiva dei Fratelli Russo con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, è stata rinnovata per una seconda stagione. Il secondo capitolo della serie originale proseguirà in concomitanza con altri spin-off internazionali.

La notizia - assai gradita dal folto stuolo di fan di Citadel - arriva alla vigilia dell’uscita del sesto e ultimo episodio della serie (disponibile da oggi, 26 maggio, su Prime Video, e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Joe Russo tornerà alla regia di tutti gli episodi e l’executive producer David Weil sarà nuovamente impegnato come showrunner.

Lo spy thriller interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas (e con Lesley Manville e Stanley Tucci nel cast) sta riscuotendo un enorme successo in tutti i Paesi del mondo. È diventata la seconda nuova serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo.