Dead Shot - Vendetta disperata, in esclusiva su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima tv dal 18 luglio un adrenalinico action-thriller Sky Original ambientato nella Londra degli anni Settanta. Disponibile on demand e anche in 4K

Arriva in prima TV esclusiva l’adrenalinico Sky Original DEAD SHOT – VENDETTA DISPERATA, in onda giovedì 18 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ambientato nella Londra degli anni ‘70, DEAD SHOT – VENDETTA DISPERATA è un thriller ad alto tasso di adrenalina trainato dai suoi protagonisti: Colin Morgan interpreta Michael, un ex paramilitare irlandese, Aml Ameen è Tempest, un agente britannico, e Mark Strong il suo superiore, Holland, mentre Felicity Jones veste i panni di Catherine