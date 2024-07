Catnado, il trailer del film con tornado di gatti

Nel film a basso budget che uscirà il 22 ottobre negli Stati Uniti, gigantesche trombe d'aria scaraventano orde di gatti su vittime di passaggio, in una "gattastrofica lotta per la sopravvivenza"

Dopo il successo di Sharknado, diventato presto simbolo dei b-movie, i film a basso budget girati in pochi giorni grazie al recupero di scenografie e costumi giù utilizzati in produzioni più costose, il 22 ottobre negli Stati Uniti arriverà on demand e in DVD una nuova frontiera del trash, Catnado. Nel trailer, i tornado scaraventano orde di gatti sulle vittime di passaggio. Secondo la sinossi ufficiale, “il mondo si trova ad affrontare una terribile ondata di tornado, ognuno dei quali scatena orde di gatti furiosi e letali sull’umanità! Mentre regna il caos, un gruppo variegato di individui ha una sola missione: fermare questa furia felina. Ma contro ogni previsione, e con una sola vita a disposizione per persona, la loro battaglia diventa una gattastrofica lotta per la sopravvivenza. E quando il pelo volerà, sarà un miaossacro”.