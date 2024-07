Jackpot!, tutto quello che c'è da sapere sul film con Awkwafina

Jackpot!, tutto quello che c’è da sapere sul film

Risate, azione e divertimento per il nuovo film di Paul Feig. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso le prime immagini del lavoro in arrivo a breve. Ecco la guida completa alla pellicola.

Jackpot!, la trama

Awkwafina interpreta Katie, un’aspirante attrice ritrovatasi erroneamente protagonista di un inseguimento, a proteggerla Noel Cassidy, interpretato da John Cena. Prime Video ha distribuito la trama nella didascalia del trailer: “In un futuro prossimo, in California è stata creata una nuova lotteria, il cui trucco è uccidere il vincitore prima del tramonto per rivendicare legalmente il jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim (Awkwafina) si trasferisce a Los Angeles, si ritrova erroneamente con il biglietto vincente. Nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde di cacciatori di jackpot, con riluttanza fa squadra con Noel Cassidy (John Cena), un amatoriale agente per la protezione della lotteria che farà tutto ciò che è in suo potere per farle superare il tramonto in cambio di una parte del suo premio”.

Il testo prosegue: “Tuttavia, Noel deve affrontare il suo astuto rivela Louis Lewis (Sim Liu) che cerca di riscuotere la commissione di Katie a tutti i costi”.