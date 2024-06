Il vigneto dell'amore, trama e cast del film

A San Francisco, dove si è trasferita, sta studiando da Master Sommelier per poter lavorare presso il ristorante del fidanzato, Aidan . Quando però torna a casa dai genitori per festeggiare i loro quarant'anni di matrimonio, incontra l'affascinante nuovo responsabile dei vigneti di famiglia, l 'argentino Marcelo Castillo . Un uomo sexy e spontaneo, da cui si sente subito attratta. Così, scopre di non aver molta voglia di tornare in città. E finisce per mettere in discussione tutto il suo futuro.

Il cast

La protagonista de Il vigneto dell'amore è Laura Osnes, attrice clase 1985, volto di punta dei film Hallmak ed ex attrice di Broadway. Per i suoi ruoli a teatro ha ricevuto due nomination ai Tony Awards (per Bonnie & Clyde nel 2012 e per Cinderella nel 2023). Presto sarà nella serie tv americana Just in Time, dove vestirà i panni di una moglie in crisi per l'impossibilità di avere figli. Marcelo Castillo ha invece il vosto di Juan Pablo Di Pace, visto in moltissimi musical da Grease a Chicago. Argentino di Buenis Aires, classe 1979, ha recitato anche in Dallas.

Mike, il padre di Jenna, è interpretato da Eric Keenleyside. La mamma, Lynn, ha il volto di Lini Evans. Aidan, infine, è Matthew James Dowden.