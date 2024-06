The Animal Kingdom, cosa sapere sul film in uscita oggi al cinema

Paul Kircher , classe 2001, è il protagonista del film. L’attore è stato nominato come Rivelazione maschile alla 28esima edizione dei Premi Lumière e come Migliore promessa maschile alla 48esima edizione dei Premi César. Nel cast anche Romain Duris , sei volte candidato ai Premi César e Adèle Exarchopoulos , protagonista de La vita di Adele, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2013. Nel cast anche Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert, Saadia Bentaieb, Gabriel Caballero, Iliana Khelifa e Paul Muguruza.

Il film, ambientato in un futuro non lontano, racconta un mondo in cui gli esseri umani sono protagonisti di mutazioni genetiche inspiegabili. Questa la sinossi ufficiale: “In un futuro prossimo, misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Émile ha solo 16 anni e vorrebbe una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori. Ma d’un tratto si trova a fare i conti con alcuni inaspettati cambiamenti”.

The Animal Kingdom, la regia

Seconda opera per Thomas Cailley. Dopo il successo del film The Fighters - Addestramento di vita uscito nel 2015, il regista è tornato dietro la macchina da presa: “The Animal Kingdom racconta della relazione tra un sedicenne e suo padre, in un momento in cui, quasi ovunque nel mondo, viene a galla la ‘parte animale’ degli esseri umani, come un gene latente che si risveglia offuscando il confine invisibile tra umanità e natura”.