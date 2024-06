Dieci minuti, il film di Maria Sole Tognazzi arriva su Sky e NOW

Arriva in prima TV l’ultimo film di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy, in onda giovedì 13 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Anna Ferruzzo, Marcello Mazzarella, Mattia Garaci, Matteo Cecchi e con la partecipazione di Barbara Chichiarelli

Maria Sole Tognazzi torna a raccontare la forza e la fragilità dei personaggi femminili in un film brillante e profondo liberamente ispirato al romanzo PER DIECI MINUTI di Chiara Gamberale . Barbara Ronchi veste i panni di Bianca, una donna che si trova in un momento di profondo smarrimento. Il suo percorso assieme alla dottoressa Brabanti, interpretata da Margherita Buy - una psichiatra molto particolare - e assieme a Jasmine, Fotinì Peluso , - una sorella che non sapeva di avere - si trasformerà in possibilità di rinascita attraverso una serie di prove che sfidano tutte le sue paure e le conseguenti resistenze psicologiche. Il film, diretto da Maria Sole Tognazzi che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesca Archibugi , è prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky .

Quando e dove vederlo

DIECI MINUTI, giovedì 13 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.