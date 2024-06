Penelope of Sparta, l'Odissea diventa un film d'animazione

Prossimamente su Netflix, racconta la storia di una giovane Penelope che frequenta un liceo d'élite con altri famosi personaggi della tradizione come Achille, Elena, Circe, Agamennone e Ulisse. La ragazza, oltre allo studio, ha una missione molto importante: dovrà cercare di liberare Sparta dalle grinfie degli ateniesi. La pellicola è prodotta da Fortiche che ha realizzato la serie animata di successo Arcane

Penelope e l’Odissea sbarcheranno su Netflix, ma in una versione molto originale. Sulla piattaforma arriverà prossimamente Penelope Of Sparta, un film d’animazione di fantascienza ambientato in un mondo ispirato alla mitologia greca. Nella pellicola, sviluppata dal co-fondatore di Fortiche Production e produttore di Arcane Jérôme Combe e Silvia Martelossi (animatrice di Animali - Vita da animali 2 e Il Grinch), la protagonista è Penelope. Non si tratta però della figura raccontata dall’opera di Omero, ma di una 17enne che frequenta un liceo d’élite con altri personaggi della mitologia. Riguardo al film, lo sviluppatore Combe ha spiegato al periodico Variety: “Il nostro nuovo progetto approfondisce la storia mai raccontata di Penelope, esplorando chi era prima dell’immagine che abbiamo di lei oggi. È un progetto appassionato che unisce il nostro amore per le narrazioni di formazione e gli elementi di fantascienza”.

La trama Rivolto a un pubblico dai 13 anni in su, il film Penelope Of Sparta è una storia di formazione fantascientifica su una giovane Penelope, l'eroina dell'Odissea di Omero. Ambientato in un mondo che si ispira all'antica Grecia, segue le vicende della diciassettenne che frequenta un liceo d'élite con altri famosi personaggi della tradizione come Achille, Elena, Circe, Agamennone e Ulisse. Considerando l'elevata posizione sociale degli studenti, l'atmosfera è molto competitiva. Tra la maggior parte dei ragazzi c'è una costante competizione, ma Penelope ignora le motivazioni tipiche dei suoi coetanei e si concentra invece su una missione che le ha affidato da suo padre. Il re di Sparta, infatti, ha incaricato la giovane di liberare gli spartani dalle grinfie della città di Atene. vedi anche Arcane, uscito il teaser trailer della seconda stagione

Il film Penelope Of Sparta, secondo quanto riporta lo studio di produzione Fortiche a Variety: “Utilizzerà la firma grafica unica dello studio, mescolando il 2D con una grafica dipinta realizzata in 3D, tecnica che ha dimostrato di attrarre i fan dell'animazione di tutto il mondo e ha raccolto numerosi consensi dalla critica”. Inoltre, visto il successo della serie Arcane (prodotta sempre da Fortiche), il film è stato sviluppato con la sceneggiatrice Amanda Overton, story editor esecutiva per nove episodi proprio per quella serie Netflix.