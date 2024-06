È morto Alan Scarfe, attore di Arma letale 3

Il 28 aprile Alan Scarfe si è spento nella sua abitazione in Canada. L’attore ha recitato in numerose serie TV e pellicole, tra le quali Arma letale 3

È morto Alan Scarfe. L’attore, noto per il ruolo di Herman Walters in Arma Letale 3, si è spento nella sua abitazione a Longueuil, Canada, dopo una battaglia contro un tumore al colon.

alan scarfe, addio all'attore di arma letale 3

Si è spento Alan Scarfe, celebre attore e scrittore canadese con una lunghissima carriera a cavallo tra teatro, televisione e grande schermo. Come riportato da Deadline, Alan Scarfe è morto il 28 aprile nella sua casa di Longueuil, Canada, assistito dalle cure della figlia Tosia e del genero Austin.

Nato nel Regno Unito, fin da piccolo l’attore ha coltivato la sua passione per la recitazione formandosi alla London Academy of Music and Dramatic Art intorno alla metà degli anni ’60. Dal debutto nel film The Bitter Ash del 1963 ai suoi lavori più recenti, in circa sessant’anni di carriera l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo dedicandosi anche alla scrittura di romanzi.