Arma Letale 5, Mel Gibson: «Vorrei che Richard Donner fosse qui»

Mel Gibson è prossimo a dirigere Arma Letale 5, prendendo il posto del compianto Richard Donner.

Il regista che ha firmato i primi due film del franchise è purtroppo scomparso nel luglio 2021 e l’interprete del mitico Martin Riggs, Gibson appunto, ammette che l'entusiasmo all’idea di girare il quinto capitolo dell'epopea è accompagnato da un sentimento "agrodolce" a causa di un enorme dispiacere: quello di non avere sul set assieme a lui il mitico director di Lethal Weapon.



Come è universalmente noto, la serie di commedie poliziesche super action ruota attorno all'accoppiata vincente composta da Martin Riggs e Roger Murtaugh, due detective della polizia di Los Angeles sempre coinvolti in casi letteralmente “esplosivi”.

A firmare le sceneggiature dei primi due Arma Letale è stato il creatore, Shane Black.



Lo sviluppo del quinto atto è una voce che circola da parecchio tempo a Hollywood. I rumors giravano intorno alla Warner Bros. e parlavano di prime fasi di un rilancio del franchise già nel 2007, con Shane Black e Chuck Mondry intenti a scrivere un trattamento specifico per la sceneggiatura che Black avrebbe anche dovuto dirigere.



Dopo un decennio in cui non c'è stato nulla di fatto, Gibson e Donner hanno annunciato nel 2017 che loro due e il mitico Danny Glover (l'interprete del co-protagonista, Roger Murtaugh) avevano avviato discussioni per il nuovo film.

Tre anni dopo, nel 2020, il produttore Dan Lin ha confermato che il film era effettivamente in sviluppo.



In origine era previsto che Arma Letale 5 dovesse essere l'ultimo film di Donner, prima che questi si ritirasse dalle scene, tuttavia il destino della pellicola è rimasto in sospeso fino a quando alla fine del 2021 è stata data la notizia che sarebbe stato Gibson a sedere sulla sedia da regista.

Fino a ora si è sempre parlato di Mel Gibson come di colui che "è in trattative" per dirigere Arma letale 5. Adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato e la star ha offerto alcune informazioni sulla pellicola.