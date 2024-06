Le giornate della luce, premiato il film C'e ancora domani

La giuria, capitanata da Monica Guerritore, ha deciso di premiare Leone perché "il film di Paola Cortellesi non avrebbe conquistato così ampi consensi senza i salti di tono e di stile orchestrati dalla regista, capace di passare dal dramma alla commedia al musical, dal verismo alla caricatura. Tutto questo è stato reso possibile, almeno in parte, dal lavoro del direttore della fotografia Davide Leone, che ha usato il bianco e nero in omaggio al look dei film di allora, spingendosi, da vero virtuoso, fino ad adottare il formato quadrato nelle scene iniziali. Una strategia dell'ironia che riesce a farci sospendere l'incredulità e a suggerire come la vicenda di questa romana, oppressa e umiliata, sia insieme remota e attualissima".

Gli altri riconoscimenti

Leone si è aggiudicato anche il Quarzo del pubblico, mentre Lorenzo Casadio Vannucci, per Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio, ha vinto Il Quarzo all'Opera prima e il Quarzo dei giovani, assegnato dalla giuria dei giovani presieduta da Jordi Bransuela. Il Quarzo d'Oro alla carriera 2024 è stato assegnato a Vittorio Storaro "per l'approccio filosofico col quale ha praticato un'arte e una professione, per l'incalcolabile contributo teorico offerto alla Settima Arte, per i leggendari traguardi raggiunti, per lo studio incessante al quale ha dedicato la sua vita, per la poesia e l'emozione che ha regalato e continua a regalare allo spettatore". Le Giornate della luce sono organizzate dall'associazione culturale Il Circolo di Spilimbergo