C'è ancora domani, dopo la Francia il film di Cortellesi sbarca in UK

La pellicola dei record arriverà anche in Gran Bretagna, dove l'uscita è attesa per il prossimo aprile. Il film, come anticipa in esclusiva il magazine americano Variety, uscirà nelle sale britanniche e irlandesi il 26 aprile 2024 con il titolo "There’s still Tomorrow". Intanto in questo fine settimana ha registrato il tutto esaurito al festival londinese Cinema Made in Italy, organizzato da Cinecittà

C'è ancora domani sbarca nel Regno Unito, dopo aver conquistato anche la Francia (e chiaramente il suo Paese natale, l’Italia, dove tutti sono letteralmente impazziti per il film che segna l'esordio alla regia di Paola Cortellesi).

La pellicola dei record arriverà anche in Gran Bretagna, dove l'uscita è attesa per il prossimo aprile. Il film, come anticipa in esclusiva il magazine americano Variety, uscirà nelle sale britanniche e irlandesi il 26 aprile 2024 con il titolo There’s still Tomorrow.

Intanto in questo fine settimana la pellicola ha registrato il tutto esaurito al festival londinese Cinema Made in Italy, organizzato da Cinecittà.



Dopo aver battuto ogni record in Italia, superando di molto perfino i blockbuster dell’estate Barbie e Oppenheimer, l'esordio alla regia di quella che prima consideravamo solo l'attrice Paola Cortellesi ha conquistato il box office in Francia, diventando primo titolo italiano per numero di presenze da dopo la pandemia da Covid.

E adesso tocca all'Inghilterra: il film sarà distribuito nel Regno Unito e in Irlanda dal gigante delle sale cinematografiche Vue.

"Sono molto felice di sapere che il mio film C'è ancora domanì sarà distribuito anche nel Regno Unito e in Irlanda", ha dichiarato Paola Cortellesi parlando con Variety. "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il mio film in Italia e ora in Europa: i partner di produzione Wildside e Vision Distribution, e Vue per aver scelto il mio debutto alla regia. Spero davvero che il pubblico lo ami".