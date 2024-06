Gemelli, cucina e amore, trama e cast del film romantico

La pellicola, titolo originale Mix up in the Mediterranean, debutta in prima tv su Rai 2 martedì 4 giugno

Mix up in the Mediterranean (in italiano, Gemelli cucina e amore) è una commedia romantica trasmessa da Hallmark nel 2021. Martedì 4 giugno, debutta in chiaro in Italia su Rai 2.

Gemelli cucina e amore, la trama

Negli ultimi anni, i film di Hallmark sono letteralmente esplosi: si sono aggiudicati grandi star e budget più elevati, hanno raccolto una nutrita fanbase ma hanno anche sollevato qualche perplessità per la mancata rappresentazione delle diversità. Nel 2019, l'emittente televisiva è stata al centro delle polemiche quando - accusata di non aver mai rappresentato la comunità LGBTQ+ - ha mandato in onda uno spot con un bacio tra due persone dello stesso sesso, come a voler mettere a tacere le critiche.

Gemelli cucina amore è il primo film di Hallmark con un protagonista gay. La trama segue i gemelli Josh e Julian (entrambi interpretati da Jeremy Jordan), cuochi dalla vita molto diversa: Josh gestisce una tavola calda in Alaska, Julian un ristorante di lusso insieme al marito Henri. Entrambi decidono di partecipare all'evento culinario più importante del mondo, l'Escoffier, in programma a Malta. Una volta giunti a destinazione, Julian si infortuna. E, impossibilitato a gareggiare, escogita un piano: sarà Josh a partecipare al posto suo, sfruttando l'incredibile somiglianza, e interpretando dunque due ruoli. Quando però Meg, l'ambiziosa giudice dell'evento, si interessa a Josh, credendolo Julian, tutto si complica.