Festival di Cannes 2024, tutto su Anora, vincitore della Palma d'Oro

IL REGISTA

Introdotto nel mondo del cinema dalla madre e conquistato dall’interpretazione di Frankestein di Boris Karloff, Sean Baker ha avuto per tutta la vita un obiettivo: “Andare a Cannes”. Come ha dichiarato al Guardian nel 2017, dalle prime esplorazioni cinematografiche “è stato tutto un cliché: pellicole super-8, videocamere, club di cinema a scuola, tortura di mia sorella per farla recitare nei miei film”. Dopo gli studi in Cinema alla New York University ha realizzato il primo film, Four Letter Words, ma si è poi smarrito negli eccessi che l’hanno portato alla tossicodipendenza da eroina. “Ho sprecato un sacco di tempo, ho passato dei brutti momenti”, ha raccontato. Ammiratore di John Cassavetes, di Ken Loach e di Mike Leigh, Baker ha conquistato per la prima volta il pubblico per la prima volta con il film Tangerine, girato interamente su iPhone e uscito nel 2015. La pellicola, che ha attirato l'attenzione dei festival Sundance e Deauville, racconta la storia di due prostitute transgender in una folle giornata a Los Angeles. Nel 2017, The Florida Project con Willem Dafoe ha invece una ragazzina che vive in uno squallido motel alla periferia di Disney World e della madre che vive di espedienti. Baker ha spesso prediletto i casting ai margini dello star system, effettuati anche su Instagram o al supermercato. Per la pornostar di Red Rocket del 2021 ha reclutato un attore che non era affatto destinato a finire sulla scalinata di Cannes, Simon Rex, apparso soprattutto in Scary Movie e selezionato con un provino di cinque minuti al telefono.