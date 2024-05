L'abbaglio, le immagini del nuovo film con Servillo, Ficarra e Picone

Dopo il successo de La Stranezza, la Sicilia torna ancora protagonista nel nuovo film di Roberto Andò. Palermo e altri luoghi dell’isola fanno da sfondo a L’Abbaglio che è ambientato nel 1860 e si svolge durante l’epopea dei Mille in Sicilia. La nuova pellicola, presentata in anteprima a Cannes, vede come protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, alla regia Roberto Andò Andò che ha scritto la sceneggiatura insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. “Mentre facevo La stranezza avevo già in mente di fare questo film d'avventura riproponendo la stessa trilogia attoriale e dove si mescolano dramma e comicità una cosa congeniale per me in questo momento della vita", racconta Andò. Per la realizzazione de L’Abbaglio si sono uniti Medusa e Rai Cinema conTramp Limited e Bibi Film in collaborazione con Netflix ed è prodotto, infine, da Angelo Barbagallo e Attilio De Razza. Il film sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution il 16 gennaio mentre in tv arriverà prima su Mediaset e poi sulla Rai.