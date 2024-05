Chien de la Casse, il film arrriva al cinena in Italia dal 23 maggio

Vincitore di due César, come Migliore opera prima e Miglior attore esordiente, il lungometraggio uscirà nelle sale italiane in versione originale, distribuito da No.Mad Entertainment

In un piccolo paese a Sud della Francia, due amici d'infanzia vedono le loro abitudini e il loro rapporto perturbati dall’arrivo di una ragazza. Vincitore di due César, come Migliore opera prima e Miglior attore esordiente, Chien de la casse arriva nelle sale italiane dal 23 maggio distribuito da No.Mad Entertainment.

Una straordinaria opera prima in versione originale

Commedia drammatica di formazione, scritta e diretta da Jean-Baptiste Durand, al suo debutto alla regia, vede come protagonisti Anthony Bajon, Raphaël Quenard (rivelazione ai César 2024) e Galatea Bellugi. Opera prima intrisa di poesia di strada, il film mostra in maniera pungente e feroce, e allo stesso tempo delicata e calorosa, una sonnolente realtà di provincia, dove giovani uomini lottano contro i vincoli della mascolinità che gli impedisce di rivelarsi a pieno in tutte le loro vulnerabilità. Acclamato da pubblico e critica, con premi (tra cui il Grand prix of MyFrenchFilmFestival e il Lumières of the foreign media) e selezioni in numerosi festival internazionali, “Chien de la casse” sancisce la nascita di un cineasta di talento.

No.Mad Entertainment ha deciso di distribuire questa pregevole opera in versione originale sottotitolata in italiano per mantenere la qualità della recitazione degli attori nella lingua di origine che costituisce un elemento fondamentale del film e per garantire così al pubblico italiano una visione ideale.